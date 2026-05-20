Conto consuntivo 2025 approvazione entro il 30 maggio

Entro il 30 maggio 2026, le istituzioni scolastiche devono approvare definitivamente il conto consuntivo relativo all’anno 2025. La scadenza rappresenta un passaggio obbligatorio previsto dalla normativa vigente e si applica a tutte le scuole pubbliche e private soggette a controlli amministrativi. La procedura di approvazione coinvolge la presentazione dei documenti contabili e la verifica dei dati di bilancio, con l’obiettivo di rendicontare le spese sostenute e i fondi ricevuti nel corso dell’anno passato.

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