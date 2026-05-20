Mancano poche settimane alla fine della stagione di Serie A, e le decisioni sui vertici tecnici delle squadre sono ormai imminenti. Dopo un campionato caratterizzato da risultati sia positivi che negativi, i club sono chiamati a scegliere quale strada intraprendere per la prossima stagione, con alcuni allenatori che potrebbero essere confermati e altri pronti a lasciare le proprie posizioni. La situazione sulle panchine si fa sempre più intricata, mentre le società valutano i passi successivi.

Ci troviamo agli sgoccioli di questa stagione di Serie A, tra risultati deludenti e non, i club dovranno decidere per il futuro delle proprie panchine. Se da una parte ci sono tecnici con la panchina assicurata anche nella prossima stagione, come Chivu, da un’altra ci sono allenatori in dubbio. Spalletti e Allegri hanno un futuro ancora da scrivere, altri come Palladino e Sarri sembrano essere vicino all’addio, mentre Conte è deciso a terminare la sua avventura al Napoli. Spalletti cerca la fiducia della dirigenza. L’ultimo match casalingo della Juventus ha avuto risultati ben diversi dai pronostici. I bianconeri hanno subito una sconfitta... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Conte, Spalletti e Allegri: quale sarà il futuro sulle panchine di Serie A?

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CAOS TOTALE: VIA CONTE, ALLEGRI e GASPERINI! || JUVENTUS FAVORITA

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