Conte sfida il nichilismo | il mito che dà voce ai sogni perduti
Un nuovo saggio esplora il ruolo dei miti nel contrastare il senso di vuoto provocato dal nichilismo. L'autore analizza come le narrazioni mitiche abbiano dato voce a sogni e aspirazioni ormai perduti, offrendo una prospettiva diversa sulla condizione umana. Viene approfondito il racconto delle avventure di Ulisse, attraverso le voci mitiche che ne hanno tramandato le imprese e i valori. Il testo si concentra sull'importanza di queste storie nella cultura e nella memoria collettiva.
? Domande chiave Come può il mito salvare l'uomo dal vuoto del nichilismo?. Chi sono le voci mitiche che raccontano la storia di Ulisse?. Perché le teorie di Conte venivano derise durante gli anni accademici?. Come può la letteratura contrastare la riduzione dell'uomo a dato economico?.? In Breve Ventisei voci mitologiche con toni distinti da Medusa a Calipso.. Protagonista visionario senza nome riceve apparizioni durante stati di febbre.. Percorso intellettuale formatosi presso la Statale di Milano tra schemi strutturalisti.. Riflessione etica sul perdono attraverso la figura di Cristo in chiesa.. Il poeta Giuseppe Conte pubblica oggi il romanzo Della stessa sostanza dei sogni con la casa editrice Bompiani, un’opera che raccoglie ventisei voci della mitologia greca per contrastare il nichilismo culturale contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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