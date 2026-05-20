Conte sfida il nichilismo | il mito che dà voce ai sogni perduti

Un nuovo saggio esplora il ruolo dei miti nel contrastare il senso di vuoto provocato dal nichilismo. L'autore analizza come le narrazioni mitiche abbiano dato voce a sogni e aspirazioni ormai perduti, offrendo una prospettiva diversa sulla condizione umana. Viene approfondito il racconto delle avventure di Ulisse, attraverso le voci mitiche che ne hanno tramandato le imprese e i valori. Il testo si concentra sull'importanza di queste storie nella cultura e nella memoria collettiva.

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