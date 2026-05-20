Conte ritrova De Bruyne e Lukaku in Nazionale | l’indiscrezione

In una notizia che fa discutere i tifosi e gli appassionati di calcio, si parla di un possibile ritorno di due calciatori di alto livello in Nazionale. Questa indiscrezione riguarda due giocatori che hanno già avuto un ruolo importante nella nazionale e che potrebbero tornare a vestire la maglia azzurra. L’attenzione si concentra su un allenatore che, dopo aver lasciato il club, sembra aver portato con sé alcune certezze per il futuro sportivo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’argomento è molto chiacchierato tra gli addetti ai lavori.

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Antonio Conte lascerà il Napoli con due trofei in più in bacheca. Anche in azzurro ha confermato il suo status di vincente. Dopo l’esperienza partenopea, però, il tecnico salentino potrebbe rinunciare a vincere subito per tornare in Nazionale. Occhio all’incrocio con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Conte in Nazionale: a settembre Italia-Belgio. De Bruyne è destinato a vestire la maglia del Napoli anche l’anno prossimo, indipendentemente dalla guida tecnica. Lukaku, invece, lascerà il capoluogo campano insieme a Conte. L’ex Juve, proprio come 12 anni fa, potrebbe diventare il CT della Nazionale italiana. Nel caso l’indiscrezione diventasse realtà, il primo impegno dell’Italia sarebbe proprio contro il Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte ritrova De Bruyne e Lukaku, in Nazionale: l’indiscrezione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COPENAGHEN NAPOLI 1-1 CONTE SITUAZIONE LAMPANTE NON DIRO' NULLA ! Sullo stesso argomento Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte ritrova De Bruyne dal 1'Il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne torna titolare dopo 5 mesi dall'ultima volta. Leggi anche: Napoli, Conte ritrova De Bruyne: contro il Pisa ci sarà Pisa-Napoli, probabili formazioni e orari tv: Conte ritrova De Bruyne (ma perde Politano) x.com Napoli, Conte ritrova De Bruyne: il belga pronto a tornare contro il PisaAttorno alla partita contro il Pisa continua però a regnare grande confusione. Il possibile slittamento del match al lunedì sera, legato alle modifiche del calendario dopo la decisione della Prefettur ... gonfialarete.com Napoli, Conte ritrova De Bruyne: ci sarà contro il PisaDe Bruyne punta al rientro contro il Pisa dopo il problema al volto. Conte ritrova il belga nella corsa Champions. europacalcio.it