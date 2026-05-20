conte ridai una casa alla juventus e a noi juventini

Un tifoso juventino esprime il proprio disappunto riguardo alla situazione della squadra, sottolineando che attualmente la Juventus non è più quella di un tempo. La critica si concentra sulla perdita di identità e sullo stato attuale del club, che viene descritto come una versione decadente rispetto al passato. L’intervento si chiude con una richiesta rivolta a una figura politica, affinché intervenga per restituire alla squadra e ai suoi supporter una condizione migliore.

Il tifoso juventino è disoccupato. La Juve non c’è più. Quella che c’è ora è come la pernacchia di Eduardo, una sfiatata volgare. La Juve è un’arte se vogliamo ignobile praticata da pochi milioni di pernacchio a se stessi, i propri limiti e dialetti e dunque a tutto il mondo. Lo juventino non ce l’ha più. Conte sì. Antonio è roba nostra, trapiantata benissimo altrove in questi anni e che ora deve tornare a casa per ridarcela una casa. Conte è garanzia che ci ammaleremo e dunque guariremo. È l’olocausto dell’attuale niente, magari fosse niente. Spalletti novello Cochi e Renato. È poco e Spalletti, filosofo e contadino di una leadership surreale novello Cochi e Renato, non può capire né farsi capire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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CORI A CONTE DEI TIFOSI DELA JUVENTUS: SALTA CON NOI

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