Conte-Napoli spogliatoio diviso sui metodi del tecnico

Il rapporto tra l'allenatore e il gruppo del Napoli viene descritto come intenso, logorante e complesso. Secondo fonti vicine alla squadra, ci sono state divergenze sui metodi di allenamento e sulla gestione dello spogliatoio. Alcuni giocatori avrebbero espresso disappunto riguardo alle richieste dell’allenatore, mentre altri avrebbero apprezzato l’approccio diretto. La situazione ha portato a tensioni che hanno coinvolto diversi membri del gruppo, contribuendo a un clima difficile all’interno del team.

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