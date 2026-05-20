Conte-Napoli spogliatoio diviso sui metodi del tecnico
Il rapporto tra l'allenatore e il gruppo del Napoli viene descritto come intenso, logorante e complesso. Secondo fonti vicine alla squadra, ci sono state divergenze sui metodi di allenamento e sulla gestione dello spogliatoio. Alcuni giocatori avrebbero espresso disappunto riguardo alle richieste dell’allenatore, mentre altri avrebbero apprezzato l’approccio diretto. La situazione ha portato a tensioni che hanno coinvolto diversi membri del gruppo, contribuendo a un clima difficile all’interno del team.
Il rapporto tra Antonio Conte e il gruppo del Napoli viene raccontato come intenso, logorante e complesso. Una gestione basata su disciplina, lavoro duro e richieste continue. Un metodo che ha portato risultati, ma che avrebbe anche lasciato qualche tensione interna. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il rapporto tra tecnico e squadra è stato segnato da sentimenti contrastanti: “I giocatori lo amano e lo odiano, ed è una sindrome anche comune verso chi fa della disciplina la regola di vita. Ma hanno tirato la carretta nonostante non condividessero certi metodi di allenamento così forti”. Il quotidiano sottolinea anche il clima vissuto da Conte durante la stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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