Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di separarsi in modo consensuale, comunicando la decisione prima della conclusione della stagione. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Pisa, alcune parole dell'ex allenatore non sono state considerate favorevoli dai vertici del club. La rottura non avverrà in modo improvviso, ma seguirà un percorso di accordo tra le parti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi della separazione.

Quello tra Antonio Conte e il Napoli non sarà un addio brusco. La decisione è stata comunicata con largo anticipo, prima della fine della stagione. Aurelio De Laurentiis è stato avvertito per tempo, ma le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo la vittoria ai danni del Pisa non sono piaciute. Addio tra gli applausi per Conte, nonostante le dichiarazioni incriminate. La risoluzione del contratto di Conte sarà consensuale. Una scelta che non può passare inosservata se considerate le personalità dei protagonisti in questione. Si tratta di un vero e proprio omaggio al legame che si è creato in questi anni. Tuttavia, proprio in virtù dei buoni rapporti, il patron del Napoli non avrebbe apprezzato alcune dichiarazioni del mister. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte-Napoli, la separazione è consensuale: ma le parole post Pisa non sono piaciute

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