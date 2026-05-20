Conte-Napoli addio certo De Laurentis lavora già per il successore

Il rapporto tra l’allenatore e il club sembra ormai concluso, con l’addio che dovrebbe essere annunciato al termine dell’ultima giornata di campionato contro l’Udinese. Il presidente del club ha iniziato già a pianificare il futuro, lavorando per trovare il successore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le indiscrezioni indicano che la separazione tra le parti è ormai definitiva. La stagione si avvia alla conclusione, lasciando presagire un cambiamento imminente.

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