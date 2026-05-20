Antonio Conte avrebbe già deciso di lasciare il Napoli, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla squadra. La notizia è stata accolta con sorpresa dalla famiglia dell’allenatore, che non si aspettava una decisione così repentina. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta, né su eventuali tempistiche per l’addio. La notizia si diffonde tra i tifosi e i componenti dello staff, mentre la società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Antonio Conte avrebbe ormai deciso di lasciare il Napoli. La scelta sarebbe stata comunicata ad Aurelio De Laurentiis senza margini per un ripensamento. Le parti avrebbero già trovato una linea condivisa per chiudere il rapporto attraverso una risoluzione consensuale. L’addio non dovrebbe portare tensioni economiche. Il tecnico e il suo staff rinuncerebbero al terzo anno di contratto, evitando penali o lunghe trattative. Una separazione ordinata, quindi, nonostante il peso della decisione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la scelta avrebbe sorpreso anche la famiglia dell’allenatore. La moglie e la figlia di Conte si erano ambientate bene in città e non avrebbero spinto per lasciare Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte lascia Napoli: addio deciso, famiglia sorpresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonio Conte lascia il Napoli con un anno danticipo: la missione è conclusa

Sullo stesso argomento

Sorpresa Napoli, Conte lo lascia fuori: le ultimissimeLe ultimissime in vista dell’attesa sfida tra Parma e Napoli: si va verso un’altra clamorosa esclusione.

Leggi anche: Napoli, mossa a sorpresa di Conte contro il Milan: il tecnico azzurro ha deciso la difesa!

CONTE-NAPOLI, È ADDIO! Il tecnico ha deciso di lasciare in anticipo la panchina, una scelta già comunicata al presidente De Laurentiis. Manca solo l'ufficialità, ma Antonio #Conte dirà addio al #Napoli e lo farà al termine di un bienno che ha aggiunto un x.com

Conte lascia Napoli: addio deciso, famiglia sorpresaForzAzzurri.net - Conte lascia Napoli: addio deciso, famiglia sorpresa Antonio Conte avrebbe ormai deciso di lasciare il Napoli. La scelta sarebbe stata comunicata ad ... forzazzurri.net

Conte lascia il Napoli e si prenota l’Italia: l’effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziatoLa decisione di Antonio Conte di comunicare l'addio al Napoli ha aperto a due scenari paralleli: sulla prossima panchina dell'Italia diventa di fatto il ... fanpage.it

Rasmus Højlund: Adesso sono UFFICIALMENTE un giocatore del Napoli e dico addio al Manchester United. reddit