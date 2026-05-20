Conte lascia Napoli | addio deciso famiglia sorpresa

Da forzazzurri.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte avrebbe già deciso di lasciare il Napoli, secondo quanto si apprende da fonti vicine alla squadra. La notizia è stata accolta con sorpresa dalla famiglia dell’allenatore, che non si aspettava una decisione così repentina. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta, né su eventuali tempistiche per l’addio. La notizia si diffonde tra i tifosi e i componenti dello staff, mentre la società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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Antonio Conte avrebbe ormai deciso di lasciare il Napoli. La scelta sarebbe stata comunicata ad Aurelio De Laurentiis senza margini per un ripensamento. Le parti avrebbero già trovato una linea condivisa per chiudere il rapporto attraverso una risoluzione consensuale. L’addio non dovrebbe portare tensioni economiche. Il tecnico e il suo staff rinuncerebbero al terzo anno di contratto, evitando penali o lunghe trattative. Una separazione ordinata, quindi, nonostante il peso della decisione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la scelta avrebbe sorpreso anche la famiglia dell’allenatore. La moglie e la figlia di Conte si erano ambientate bene in città e non avrebbero spinto per lasciare Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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