conte lascia il napoli sarri in arrivo

Dopo le ultime stagioni, il presidente del club ha annunciato ufficialmente le dimissioni dell’allenatore, che aveva guidato la squadra negli ultimi anni. In sua sostituzione, si prevede l’arrivo di un nuovo tecnico, attualmente senza incarico, che dovrebbe prendere il posto di quello uscente nelle prossime settimane. La società ha comunicato che sono in corso le trattative per definire i dettagli contrattuali e ufficializzare il passaggio di consegne. La decisione arriva dopo un periodo di confronti interni e valutazioni sulla strada da seguire.

Si è chiuso il ciclo di Antonio Conte alla guida dei partenopei. Progetto tecnico iniziato nel 2024 che ha portato alla conquista dello scudetto 2024-2025 e della supercoppa italiana dell’anno successivo. Si è consumato un divorzio consensuale e l’annuncio è stato dato dal presidente De Laurentis. Tutte le voci relative ad un blocco del club di un eventuale uscita del commissario tecnico salentino si sono rilevate infondate. L’accordo tra le parti è stato favorito da una parte dalla volontà di Conte di esplorare altre strade e dall’altra dal risparmio sull’ingente ingaggio per De Laurentis. Dopo una stagione controversa alla guida della socità biancoceleste, il tecnico toscano con il contratto in scadenza 2028, sembrerebbe essere l’uomo giusto per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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OVERTIME - MERCATO DECISAMENTE INSUFFICIENTE, SOCIETÀ INCOMPETENTE... 03/02/2026.

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