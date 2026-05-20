Conte lascia il Napoli e si prepara al futuro | Due offerte una quasi accettata!

Da spazionapoli.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due stagioni, l’allenatore ha annunciato la partenza dal club partenopeo, affermando di avere due proposte sul tavolo e di essere vicino a una decisione definitiva. La sua separazione dalla squadra è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, in cui ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta. La notizia ha subito suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le società coinvolte stanno valutando i prossimi passi da intraprendere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo due stagioni in panchina, l’avventura di  Antonio Conte alla guida del Napoli sembra davvero essere giunta ai titoli di coda. Il tecnico azzurro, artefice della vittoria dello scudetto della scorsa stagione e del successo in Supercoppa Italiana lo scorso inverno saluterà il club partenopeo, rimanendo però a tutti gli effetti parte fondamentale della sua storia. Per lui si apre dunque una nuova parentesi in carriera, con le offerte che sicuramente non mancheranno. Chi lo conosce bene e chi ha avuto a che fare professionalmente con lui parla addirittura di accordi definitivi in dirittura di arrivo. Nuova esperienza per Conte: l’indiscrezione rilanciata dal suo ex vice. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

conte lascia il napoli e si prepara al futuro due offerte una quasi accettata
© Spazionapoli.it - Conte lascia il Napoli e si prepara al futuro: “Due offerte, una quasi accettata!”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

Video Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna”

Leggi anche: Tuttosport: “Napoli, Conte chiude al futuro: «Conta solo il presente». Con KDB è quasi imbattibile”

conte lascia il napoliConte lascia il Napoli e si prenota l’Italia: l’effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziatoLa decisione di Antonio Conte di comunicare l'addio al Napoli ha aperto a due scenari paralleli: sulla prossima panchina dell'Italia diventa di fatto il ... fanpage.it

conte lascia il napoliDal sogno scudetto bis all’addio: Conte lascia NapoliAntonio Conte lascia Napoli. Stavolta davvero. E non sarà il cuore, né l’amore di una città intera, a cambiare una decisione maturata da tempo. Il tecnico salentino ha scelto di fermarsi qui, dopo ave ... pianetalecce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web