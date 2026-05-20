Conte lascia il Napoli e si prepara al futuro | Due offerte una quasi accettata!
Dopo due stagioni, l’allenatore ha annunciato la partenza dal club partenopeo, affermando di avere due proposte sul tavolo e di essere vicino a una decisione definitiva. La sua separazione dalla squadra è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, in cui ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta. La notizia ha subito suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le società coinvolte stanno valutando i prossimi passi da intraprendere.
Dopo due stagioni in panchina, l’avventura di Antonio Conte alla guida del Napoli sembra davvero essere giunta ai titoli di coda. Il tecnico azzurro, artefice della vittoria dello scudetto della scorsa stagione e del successo in Supercoppa Italiana lo scorso inverno saluterà il club partenopeo, rimanendo però a tutti gli effetti parte fondamentale della sua storia. Per lui si apre dunque una nuova parentesi in carriera, con le offerte che sicuramente non mancheranno. Chi lo conosce bene e chi ha avuto a che fare professionalmente con lui parla addirittura di accordi definitivi in dirittura di arrivo. Nuova esperienza per Conte: l’indiscrezione rilanciata dal suo ex vice. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore
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