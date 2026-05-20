Conte lascia il Napoli e si prepara al futuro | Due offerte una quasi accettata!

Dopo due stagioni, l’allenatore ha annunciato la partenza dal club partenopeo, affermando di avere due proposte sul tavolo e di essere vicino a una decisione definitiva. La sua separazione dalla squadra è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, in cui ha ringraziato tutti per l’esperienza vissuta. La notizia ha subito suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le società coinvolte stanno valutando i prossimi passi da intraprendere.

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