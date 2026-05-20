Questa settimana segna l’addio di un allenatore molto noto nel calcio italiano. I calciatori che lavoravano sotto la sua guida non condividevano alcuni metodi di allenamento adottati. Ieri, l’allenatore ha incontrato il sindaco di Napoli per un saluto ufficiale. La separazione arriva dopo un periodo di tensioni interne e di divergenze con la squadra. La notizia si aggiunge alle notizie di giornata legate a cambiamenti e rotture nel mondo del calcio.

È la settimana dell’addio. Ieri Antonio Conte ha salutato formalmente il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Oggi annuncerà la sua partenza ai calciatori che ovviamente sanno già tutto. Del rapporto con i giocatori si è molto parlato, anche per la trasmissione di Fabrizio Corona che sarà portato in tribunale da Meret. Fatto sta che i calciatori hanno sempre dato tutto, altrimenti il Napoli non avrebbe vinto uno scudetto e non sarebbe secondo in classifica. Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: I giocatori lo amano e lo odiano, ed è una sindrome anche comune verso chi fa della disciplina la regola di vita. Ma hanno tirato la carretta nonostante non condividessero certi metodi di allenamento così forti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte, i calciatori non condividevano i metodi di allenamento

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