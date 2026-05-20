Conte a Mestre per Martella | In questi 11 anni un' amministrazione che non ascolta i cittadini

In una manifestazione a Mestre, un rappresentante di un partito ha criticato l’attuale amministrazione locale, affermando che negli ultimi 11 anni non si è ascoltato abbastanza la voce dei cittadini. La dichiarazione si riferisce alla gestione del governo cittadino, che, secondo le affermazioni, si sarebbe presentato come civico ma avrebbe poi mantenuto una linea diversa. La critica è stata pronunciata in un momento di confronto pubblico con un esponente politico locale.

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Venezia «viene fuori da 11 anni di governo del centrodestra, che si era addirittura presentato sotto la veste del civismo. Abbiamo avuto modo di appurare un modo di fare politica, un metodo, in cui manca il confronto con i cittadini, che ascolta qualche gruppo imprenditoriale e pensa di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conte a Mestre: “Venezia è gestita senza consultare i cittadini? Domande chiave Chi sono i gruppi imprenditoriali che influenzano le decisioni a Venezia? Come cambierà il potere delle Municipalità con la proposta... Manfreda lancia "Ascolta Lecco": l'app che mappa i problemi dei cittadiniUn grande schermo acceso sul parcheggio di via Adda, la mappa interattiva di Lecco visibile da lontano, e una piccola folla di sostenitori riunita... MESTRE | ANDREA MARTELLA E GIUSEPPE CONTE: UNITI PER DARE UNA SVOLTA A VENEZIAAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Andrea Martella, a Mestre Schlein, Conte e Renzi per chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistraVENEZIA - La campagna elettorale è agli sgoccioli: è l'ultima settimana prima del voto per eleggere il nuovo sindaco di Venezia. Per l'occasione i leader nazionali ... ilgazzettino.it