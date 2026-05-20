Una turista britannica di circa 20 anni è stata individuata come contatto di un caso confermato di Hantavirus ceppo Andes, secondo le autorità sanitarie del Regno Unito. La notizia si aggiunge a un incremento dei contatti collegati all'infezione, che coinvolge anche altri due cittadini britannici ricoverati presso l'ospedale Sacco. La rete di contatti legati all'infezione si sta ampliando, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere informazioni sui soggetti coinvolti.

Si allarga la rete dei contati di Hantavirus andino. Una turista britannica, di circa 20 anni, è stata individuata quale contatto di un caso confermato di Hantavirus ceppo Andes, a seguito di una segnalazione trasmessa dalle autorità sanitarie del Regno Unito. La giovane, rintracciata a Milano nella serata di lunedì, si trovava a bordo del volo Johannesburg-Amsterdam sul quale era salita anche la donna successivamente risultata positiva all'infezione da Hantavirus e deceduta. «In applicazione dei protocolli sanitari previsti per i contatti di casi confermati - spiega l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - la turista è stata sottoposta agli accertamenti virologici, risultati negativi, e posta in quarantena presso l'Ospedale Sacco per il periodo di osservazione sanitaria». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Contatti Hantavirus, altri due inglesi al Sacco

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Hantavirus, turista inglese negativo al Sacco di Milano: Nessun rischio per chi ha avuto contatti

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