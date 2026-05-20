Connetto Festival Contaminazioni tra musica e arte

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 24 maggio si svolge la quarta edizione di Connetto Festival, un evento dedicato alle contaminazioni tra musica e arte. La manifestazione si tiene tra il Politeama di Poggibonsi e la Bottega Roots di Colle di Val d’Elsa, coinvolgendo diverse location del territorio. Durante i quattro giorni, vengono proposti spettacoli e performance che uniscono differenti espressioni artistiche, creando un itinerario culturale nei due centri toscani. La manifestazione si rivolge a un pubblico interessato a scoprire nuove contaminazioni tra vari linguaggi creativi.

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Torna Connetto Festival che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Dal 21 al 24 maggio tra Politeama di Poggibonsi e Bottega Roots a Colle di Val D’Elsa. Aperto a ogni forma di contaminazione, di crescita artistica e, naturalmente, di connessione tra mondi differenti, si propone di favorire un’interazione tra realtà e strutture che operano sul territorio, insieme agli artisti e agli spazi che lo abitano, veri e propri punti di riferimento per la creatività e la musica. Il programma include concerti, prove aperte, presentazioni, mostre, produzioni originali e ampio spazio dedicato ai giovani talenti. In programma, artisti come Eleonora Strino, Stefano Tamborrino e Alessandro Cianferoni, Matteo Paggi, Francesco Bearzatti, Andrea Mucciarelli e altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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