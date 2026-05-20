Confiscato un tesoro da 5 milioni di euro a un imprenditore di Cassino per usura ed estorsione
Un tesoro del valore di 5 milioni di euro è stato confiscato a un imprenditore di Cassino coinvolto in un procedimento per usura ed estorsione. La vicenda giudiziaria e patrimoniale si è conclusa con un provvedimento definitivo, che ha portato alla confisca dei beni. L’imprenditore, conosciuto nel settore del commercio di prodotti ittici e della ristorazione, è stato oggetto di indagini che hanno portato all’adozione di questo provvedimento. La confisca segue un percorso legale durato nel tempo.
Si chiude in via definitiva il cerchio giudiziario e patrimoniale attorno a un noto imprenditore della "Città Martire", attivo nel settore del commercio di prodotti ittici e della ristorazione. I militari della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito la confisca definitiva di un ingente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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