Confiscato un tesoro da 5 milioni di euro a un imprenditore di Cassino per usura ed estorsione

Un tesoro del valore di 5 milioni di euro è stato confiscato a un imprenditore di Cassino coinvolto in un procedimento per usura ed estorsione. La vicenda giudiziaria e patrimoniale si è conclusa con un provvedimento definitivo, che ha portato alla confisca dei beni. L’imprenditore, conosciuto nel settore del commercio di prodotti ittici e della ristorazione, è stato oggetto di indagini che hanno portato all’adozione di questo provvedimento. La confisca segue un percorso legale durato nel tempo.

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