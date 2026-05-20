Confiscati quasi 2 milioni di euro al clan di Nicholas Brischetto | morto sul Gra con un mausoleo abusivo
Le autorità hanno sequestrato quasi 2 milioni di euro al clan Goman-Vinotti, legato ai Casamonica, noto per aver commesso furti e rapine. Tra i beni confiscati ci sono una villa a Tivoli, diverse auto sportive e orologi di lusso. Il gruppo è stato coinvolto anche in un episodio in cui un uomo è morto sul Grande Raccordo Anulare, in un incidente legato a un mausoleo abusivo. Dall'indagine sono emersi elementi che collegano il clan a queste attività illegali.
Il clan Goman-Vinotti, vicino ai Casamonica, era specializzato in furti e rapine. Fra i beni confiscati anche una villa a Tivoli, auto sportive e orologi di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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