Confindustria Foggia si costituisce parte civile nel procedimento contro il sistema estorsivo ai danni delle imprese

Confindustria Foggia ha deciso di costituirsi parte civile in un procedimento giudiziario che riguarda un sistema di estorsione rivolto alle imprese della zona. La decisione è stata comunicata ufficialmente, contestualmente all’avvio dell’udienza preliminare. La vicenda coinvolge diverse persone e si riferisce a presunti atti di pressione e intimidazione nei confronti di aziende. La partecipazione dell’associazione mira a tutelare gli interessi delle imprese colpite e a sostenere l’azione della giustizia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La costituzione di parte civile rappresenta non soltanto un atto processuale, ma un’affermazionedi responsabilità istituzionale e sociale. Le condotte estorsive ed intimidatorie contestate, infatti,non ledono esclusivamente il patrimonio delle singole vittime, ma compromettono il correttofunzionamento del sistema economico, alterando le regole della concorrenza, comprimendo lalibertà imprenditoriale e generando condizioni di distorsione del mercato incompatibili con iprincipi costituzionali dell’iniziativa economica libera e della sicurezza delle attività produttive. «Essere parte civile significa ribadire con chiarezza che il sistema produttivo non intende arretraredi fronte a fenomeni di intimidazione e condizionamento criminale», dichiara il dottor PotitoSalatto, Presidente di Confindustria Foggia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Confindustria Foggia si costituisce parte civile nel procedimento contro il sistema estorsivo ai danni delle imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perché l'Italia si costituisce parte civile contro la Svizzera nel processo sulla strage di Crans-MontanaL’Italia si costituisce parte civile contro la Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana. Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoNon sarà parte civile, il Comune, ma parte offesa nel processo che riguarda l’immobile di piazza Aspromonte finito nel mirino della magistratura a... POTITO SALATTO Confindustria Puglia, a Potito Salatto le deleghe a Sanità e Welfare: Garantire accesso equo ai servizi sanitariIl presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, entra ufficialmente nella squadra di governance di Confindustria Puglia con le deleghe alla Sanità e al Welfare. La nomina rientra nel completame ... statoquotidiano.it FOGGIA EDISON Nuova occupazione e transizione energetica, firmato a Foggia l’accordo con EdisonL’intesa punta a rafforzare le competenze legate alla transizione energetica e allo sviluppo delle professionalità richieste dal comparto ... statoquotidiano.it