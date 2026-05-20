Confesercenti per Barsottini e Scarselli due nomine di rilievo

Confesercenti ha annunciato due nomine di rilievo nel territorio. Uno dei nuovi incarichi riguarda Fabio Barsottini, che ha ricoperto il ruolo di segretario del partito di centrosinistra nell’area e di vicesindaco in passato. Attualmente, Barsottini assume la responsabilità sindacale per l’Empolese Valdelsa, un'area coperta dall’associazione. La seconda nomina non è stata ancora resa pubblica. Le nomine sono avvenute in un momento di rinnovamento all’interno dell’organizzazione locale.

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EMPOLI Dal Palazzo comunale alla rappresentanza delle imprese del territorio. Fabio Barsottini, già segretario del Pd empolese ed ex vicesindaco nella giunta guidata da Brenda Barnini, è il nuovo responsabile sindacale di Confesercenti Firenze per l’ Empolese Valdelsa. L’incarico è scattato dal primo maggio, raccogliendo il testimone di Gianluca D’Alessio. La nomina rientra nel nuovo assetto operativo dell’associazione sul territorio e arriva in una fase definita "di profonda trasformazione" per il tessuto economico locale. A sottolinearlo è il direttore generale di Confesercenti Metropolitana Firenze, Alberto Marini: "In un contesto economico in continuo mutamento - dichiara Marini - l’associazione si impegna a sostenere le attività attraverso un necessario rinnovamento, investendo su strategie di breve e lungo periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti, per Barsottini e Scarselli due nomine di rilievo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due operazioni di grande rilievo in IranPer leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Due operazioni di grande... Leggi anche: Massese Assenze importanti a Perignano. Bigini (2), Barsottini e Lucaccini squalificati Confesercenti deposita in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimitàalla Corte di Cassazione depositata la proposta di legge Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità ... ilmetropolitano.it Confesercenti, Fabio Barsottini nuovo Responsabile Sindacale dell’Empolese ValdelsaDal primo maggio, Fabio Barsottini ha assunto l’incarico di nuovo Responsabile Sindacale dell’area, succedendo a Gianluca D’Alessio a cui vanno i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto. – affe ... gonews.it