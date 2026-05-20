Confermata la condanna per Andrea Delmastro per il caso dell' anarchico Alfredo Cospito

E' stata confermata la condanna a otto mesi di reclusione nei confronti di Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia durante il governo Meloni. La condanna riguarda il procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento giudiziario che ha coinvolto l'ex rappresentante del governo. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini sulla divulgazione di dati sensibili relativi a procedimenti giudiziari.

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