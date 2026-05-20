Confermata la condanna a 8 mesi di Delmastro Il ribaltone delle toghe rosse

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di carcere per l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, nell'ambito di un procedimento che riguarda la divulgazione di segreti d’ufficio. La sentenza riguarda il caso dell'anarchico Alfredo Cospito e si basa sull'accusa di aver fornito informazioni riservate. La decisione è stata presa dalla Terza Sezione della corte, senza modifiche rispetto alla condanna di primo grado.

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I giudici della Terza Sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la condanna a otto mesi per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro per l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Nella scorsa udienza il sostituto procuratore generale aveva invece sollecitato l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" In primo grado, il 20 febbraio di un anno fa, Delmastro, presente oggi in aula, era stato condannato a 8 mesi, pena sospesa. I giudici di primo grado avevano riconosciuto a... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Confermata la condanna a 8 mesi di Delmastro. Il ribaltone delle toghe rosse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Delmastro: confermata in appello la condanna a 8 mesiAGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione... Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroPer Andrea Delmastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto “caso Cospito” . Caso Cospito, in Appello confermata la condanna a 8 mesi per Andrea DelmastroLa Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea del Mastro, condannato in primo grado con ... ilfattoquotidiano.it Confermata la condanna dell'Italia per la morte di Riccardo Magherini. Non era necessario tenerlo immobilizzato a terra. Le FFOO devono tutelare la vita non toglierla. x.com Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso CospitoLa Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'ana ... ansa.it Perché Pale è sottotitolato Senza dubbio? reddit