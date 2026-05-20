Condanna patteggiata devo dichiararla nella compilazione delle domande per le graduatorie? La Cassazione ci dice cosa è obbligatorio dichiarare

In fase di compilazione delle domande per le graduatorie attraverso la piattaforma telematica Polis, un collaboratore scolastico ha indicato una condanna patteggiata. La questione riguarda se sia obbligatorio dichiarare questa condanna, anche se si tratta di un patteggiamento, nelle domande ufficiali. La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono gli aspetti che devono essere dichiarati obbligatoriamente in questi casi, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze della condanna stessa.

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