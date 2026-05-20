È stato pubblicato il bando per il concorso della polizia, che mette a disposizione 4.400 posti per Allievi Agenti. Il concorso rappresenta uno dei più attesi dell’anno e prevede un numero di candidature molto elevato, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La procedura include prove scritte, test di abilità e un esame medico. Le domande devono essere presentate entro una data stabilita, e la selezione si svolge su più fasi.

AGI - È uno dei concorsi pubblici più attesi dell’anno e, come accade ormai da tempo, promette numeri record. Il nuovo bando per l’assunzione di 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato rappresenta infatti una delle principali occasioni di accesso a una carriera nella pubblica amministrazione, capace di attrarre migliaia di giovani da tutta Italia. Negli ultimi anni, però, le domande di partecipazione hanno sfiorato quota centomila, trasformando la selezione in una vera corsa a ostacoli dove a fare la differenza non è soltanto la volontà, ma soprattutto la preparazione. Una selezione lunga e altamente competitiva. Il concorso si articola in più fasi, ciascuna con caratteristiche molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Concorso Polizia: bando per 4.400 Allievi Agenti, come prepararsi

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