Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri Ci sono 17 posti disponibili

Sono state avviate le procedure di selezione per il reclutamento di 17 ufficiali nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. I posti disponibili sono così distribuiti: due per la specialità medicina, uno per investigazioni scientifiche – fisica e due per investigazioni. La selezione coinvolge vari settori specializzati e si rivolge a candidati interessati a entrare nel ruolo tecnico dell’istituzione. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono stati pubblicati ufficialmente.

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