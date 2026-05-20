Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei carabinieri Ci sono 17 posti disponibili
Sono state avviate le procedure di selezione per il reclutamento di 17 ufficiali nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. I posti disponibili sono così distribuiti: due per la specialità medicina, uno per investigazioni scientifiche – fisica e due per investigazioni. La selezione coinvolge vari settori specializzati e si rivolge a candidati interessati a entrare nel ruolo tecnico dell’istituzione. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono stati pubblicati ufficialmente.
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri, suddivisi in: 2 (due) posti per la specialità medicina; 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; 2 (due) posti per la specialità investigazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Concorso Ufficiali Carabinieri 2025: Bando, Requisiti e Prove (65 Posti)
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