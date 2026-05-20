Il 25 maggio si svolgerà il concistoro per decidere l’assegnazione del Premio Mangia. La cerimonia si terrà in un luogo storico e vedrà la partecipazione di figure istituzionali. Tra i nomi in lizza, il riconoscimento sarà attribuito a un rappresentante del settore finanziario. Inoltre, le corse programmate per quella giornata sono state posticipate al 4 giugno. La decisione sulla premiazione sarà comunicata al termine della riunione.

Premio Mangia, il sindaco Nicoletta Fabio ha convocato il Concistoro che deve decidere sull’assegnazione del massimo riconoscimento a chi ha illustrato Siena lunedì 25 maggio. Come sempre alle 19 si svolgerà il Comitato ristretto mentre alle 21 il Concistoro del Mangia. Dopo la presentazione da parte dell’Università della candidatura dell’amministratore delegato di Rocca Salimbeni Luigi Lovaglio per il Premio non sono stati depositati altri nomi. Dunque, nella tradizionale cerimonia del 15 agosto l’ad salirà sul palco del Teatro dei Rinnovati per ricevere il prestigioso riconoscimento. Con lui ci saranno le medaglie di civica riconoscenza: il musicista Fabio Pianigiani (Torre), il collezionista Pier Guido Landi (Bruco) e Michele Fiorini (Civetta), deus ex machina di ’Ricordi di Palio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concistoro del Mangia il 25. Il Premio andrà a Lovaglio. Corse, si recupera il 4 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile 2026 non ci saranno: quando si recuperaLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo, non ci saranno: gli appuntamenti...

Ufficiali le date delle amministrative in Sicilia: si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugnoSi terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia.

Mangia, si pensa a Lovaglio. La candidatura dell’ad Mps presentata dall’UniversitàUn nome forte su cui sicuramente ci sarà la convergenza di tutti i componenti del Concistoro . Così restano ferme le tre medaglie di civica riconoscenza a Pianigiani, Fiorini e Landi . lanazione.it

Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa. Ecco il programma del concistoroLeone XIV non avrà modo di riposarsi dopo la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro questa mattina. Già domani, infatti, il Papa è atteso dal primo concistoro straordinario del suo ... ilgiornale.it