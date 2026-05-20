Concerto di Napoli annullato la mamma di Pupo è morta | Con lei va via una parte di me

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concerto di Napoli, previsto per martedì 19 maggio al teatro Acacia, è stato annullato. Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, aveva annunciato il rinvio dell’evento al 14 ottobre, a causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre. La donna è deceduta recentemente, con il cantante che ha dichiarato di aver perso una parte di sé. La data del concerto è stata spostata e non si sono verificati ulteriori aggiornamenti sulle nuove modalità di svolgimento.

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Era atteso martedì 19 maggio al teatro Acacia Pupo (al secolo Enzo Ghinazzi), venendo poi costretto a rinviarlo a mercoledì 14 ottobre a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute della mamma. Ieri purtroppo la brutta notizia, la 93enne, che soffriva di demenza senile da alcuni anni, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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