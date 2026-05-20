Comunicato Stampa | CRV - Illustrati pdl su salario minimo presepi veneti e promozione dello sport a scuola

Oggi nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si sono discussi diversi progetti di legge. Tra gli argomenti trattati ci sono stati il salario minimo, i presepi tradizionali veneti e l'iniziativa di promozione dello sport nelle scuole. La riunione è stata presieduta dal vicepresidente della commissione, con la partecipazione dei rappresentanti dei principali schieramenti politici. I progetti di legge sono stati illustrati dai rispettivi relatori, senza ulteriori interventi al momento.

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