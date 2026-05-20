Comunicato Stampa | CRV - Illustrati pdl su salario minimo presepi veneti e promozione dello sport a scuola

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si sono discussi diversi progetti di legge. Tra gli argomenti trattati ci sono stati il salario minimo, i presepi tradizionali veneti e l'iniziativa di promozione dello sport nelle scuole. La riunione è stata presieduta dal vicepresidente della commissione, con la partecipazione dei rappresentanti dei principali schieramenti politici. I progetti di legge sono stati illustrati dai rispettivi relatori, senza ulteriori interventi al momento.

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(Arv) Venezia, 20 maggio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), i progetti di legge n. 42, a prima firma della vicepresidente Sambo, e n. 50, primo firmatario, il consigliere Carlo Cunegato (Alleanza Verdi e Sinistra), che dettano disposizioni per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici della Regione del Veneto. A tal proposito, la Commissione ha deciso all'unanimità di abbinare le due iniziative legislative ai fini dell'istruttoria congiunta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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