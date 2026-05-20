Comune | studenti e studentesse statunitensi in Municipio
Oggi nel Municipio, l’assessora ai Servizi educativi ha ricevuto una delegazione di studenti e studentesse provenienti dalla Clemson University negli Stati Uniti. L'incontro si è svolto nella Sala del Consiglio comunale, dove sono stati discussi aspetti riguardanti il modello educativo e pedagogico adottato nei servizi per l’infanzia di Parma. La visita fa parte di un percorso di approfondimento sulla struttura e le pratiche pedagogiche della città. La delegazione ha assistito a una presentazione delle attività educative locali.
L’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti ha incontrato questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio comunale, una delegazione della Clemson University (Stati Uniti d’America), in visita a Parma per approfondire il modello educativo e pedagogico dei servizi per l’infanzia della città. La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Traffic changes coming to a busy intersection and incarcerated students earn UW bachelor's degrees
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