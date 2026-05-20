Comune | studenti e studentesse statunitensi in Municipio

Oggi nel Municipio, l’assessora ai Servizi educativi ha ricevuto una delegazione di studenti e studentesse provenienti dalla Clemson University negli Stati Uniti. L'incontro si è svolto nella Sala del Consiglio comunale, dove sono stati discussi aspetti riguardanti il modello educativo e pedagogico adottato nei servizi per l’infanzia di Parma. La visita fa parte di un percorso di approfondimento sulla struttura e le pratiche pedagogiche della città. La delegazione ha assistito a una presentazione delle attività educative locali.

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