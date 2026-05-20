’Comune in piazza’ Dialogo con i cittadini
Si parlerà anche di strumenti di prevenzione del rischio truffe a Poggibonsi, in occasione di Comune in Piazza. ’Per una città truffe free’ e quindi libera dai pericoli di raggiri ai danni di ignari cittadini, sarà venerdì uno dei temi nel calendario della manifestazione (che proseguirà sabato fino alle 13) a cura del Comune di Poggibonsi e di Anci Toscana. Piazza Fratelli Rosselli e piazza Enrico Berlinguer si apprestano a diventare spazio di incontro tra istituzioni, servizi pubblici e cittadini, in questa due giorni di conversazioni, laboratori, giochi e workshop su temi della sostenibilità ambientale, della cittadinanza digitale, della mobilità sostenibile, della cultura e della salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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