Comune foggiano senza bancomat da un mese Il sindaco | Dopo la bomba nemmeno la polvere è stata tolta
A circa un mese dall’attacco a un bancomat presso un ufficio postale in una cittadina del foggiano, il servizio non è ancora ripristinato. L’episodio si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 aprile e ha provocato danni all’area. Poste Italiane non ha ancora attivato un servizio temporaneo né ha iniziato i lavori di riparazione nei locali colpiti. L’area rimane priva di un bancomat funzionante da oltre quattro settimane.
A quasi un mese dall'assalto al bancomat dell’ufficio postale di Celenza Valfortore, avvenuto nella notte del 22 aprile scorso, Poste Italiane non ha ancora attivato un servizio sostitutivo né avviato i lavori di ripristino dei locali per la riattivazione dell’ufficio postale. L’unica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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