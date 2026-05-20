Comune foggiano senza bancomat da un mese Il sindaco | Dopo la bomba nemmeno la polvere è stata tolta

Da foggiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa un mese dall’attacco a un bancomat presso un ufficio postale in una cittadina del foggiano, il servizio non è ancora ripristinato. L’episodio si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 aprile e ha provocato danni all’area. Poste Italiane non ha ancora attivato un servizio temporaneo né ha iniziato i lavori di riparazione nei locali colpiti. L’area rimane priva di un bancomat funzionante da oltre quattro settimane.

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A quasi un mese dall'assalto al bancomat dell’ufficio postale di Celenza Valfortore, avvenuto nella notte del 22 aprile scorso, Poste Italiane non ha ancora attivato un servizio sostitutivo né avviato i lavori di ripristino dei locali per la riattivazione dell’ufficio postale. L’unica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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