Comune centrosinistra spaccato sull’odg su Tel Aviv Sala incontra i dem | è tregua ma armata
Il giorno dopo il voto in Consiglio comunale, si torna a parlare dello stop alla mozione su Tel Aviv. Dopo settimane di discussioni, il centrosinistra si presenta diviso sulla decisione di approvare o meno l’ordine del giorno. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti del partito di maggioranza, definendo l’accordo come una tregua temporanea, ma con riserve. La questione ha diviso i gruppi politici, che ora si preparano a nuove riunioni per affrontare le prossime mosse.
Milano, 20 maggio 2026 – “ Qualcosa si è rotto”. il giorno dopo il voto in Consiglio comunale sull’ordine del giorno presentato dai verdi e bocciato sulla revoca del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv con il centrosinistra spaccato al momento del voto, il sindaco Giuseppe Sala non nasconde «l’amarezza» e boccia una frase espressa lunedì sera in aula dalla capogruppo del pd Beatrice Uguccioni, quella in cui la dem criticava proprio il primo cittadino: “siamo nuovamente qui a discutere della sospensione del gemellaggio con Tel Aviv perché la volontà del consiglio comunale, già espressa e approvata democraticamente in quest’aula otto mesi fa, non ha trovato seguito ai piani alti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi alla giunta: "Su tregua linea opposta al centrosinistra nazionale"Polemiche dopo la dichiarazione che il gemellaggio Milano-Tel Aviv non sarà sospeso perché "la tregua è in atto" nonostante l'ammissione di "azioni...
Leggi anche: Verso il 25 Aprile, comunità ebraica assente ma la Brigata ci sarà. E su Tel Aviv tensione sindaco-dem
Comune, centrosinistra spaccato sull’odg su Tel Aviv. Sala incontra i dem: è tregua ma armataIl sindaco se la prende con la capogruppo dem Uguccioni: Improprie le sue parole in aula, serve una coalizione coesa. I vertici democratici subito a Palazzo Marino ... ilgiorno.it
Milano resta gemellata con Tel Aviv. Per la sospensione Verdi e maggioranza Pd, ma non basta ll consiglio comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi. 17 i voti favorevoli, 21 i voti contrari. La coalizione che sostiene il sinda facebook
Comune, caos su Tel Aviv. Il gemellaggio rimane. In aula 21 contrari allo stop. Maggioranza spaccataBocciata la proposta dei Verdi per rompere i rapporti con la città israeliana. Uguccioni, capogruppo Pd: Non possiamo restare insensibili a un genocidio. Nahum (Azione): Vince la ragionevolezza. B ... ilgiorno.it