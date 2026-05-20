Il giorno dopo il voto in Consiglio comunale, si torna a parlare dello stop alla mozione su Tel Aviv. Dopo settimane di discussioni, il centrosinistra si presenta diviso sulla decisione di approvare o meno l’ordine del giorno. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti del partito di maggioranza, definendo l’accordo come una tregua temporanea, ma con riserve. La questione ha diviso i gruppi politici, che ora si preparano a nuove riunioni per affrontare le prossime mosse.

Milano, 20 maggio 2026 – “ Qualcosa si è rotto”. il giorno dopo il voto in Consiglio comunale sull’ordine del giorno presentato dai verdi e bocciato sulla revoca del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv con il centrosinistra spaccato al momento del voto, il sindaco Giuseppe Sala non nasconde «l’amarezza» e boccia una frase espressa lunedì sera in aula dalla capogruppo del pd Beatrice Uguccioni, quella in cui la dem criticava proprio il primo cittadino: “siamo nuovamente qui a discutere della sospensione del gemellaggio con Tel Aviv perché la volontà del consiglio comunale, già espressa e approvata democraticamente in quest’aula otto mesi fa, non ha trovato seguito ai piani alti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comune, centrosinistra spaccato sull’odg su Tel Aviv. Sala incontra i dem: è tregua ma armata

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