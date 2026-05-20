Comunali Bonelli a Reggio parla di Ponte e sul candidato del cdx | Dovrebbe avere il senso del limite
All'auditorium Lucianum si è tenuto un incontro con il leader nazionale di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra, che ha sostenuto la candidatura a sindaco di un esponente del centrodestra. Durante l'evento, sono stati affrontati temi legati alla giustizia ambientale e sociale. Bonelli ha anche parlato di un possibile intervento sul ponte cittadino e ha commentato il comportamento di un candidato del centrodestra, affermando che dovrebbe avere il senso del limite.
Giustizia ambientale e giustizia sociale: questi i temi dell‘incontro organizzato all'auditorium Lucianum per accogliere Angelo Bonelli, leader nazionale di Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Mimmo Battaglia. Ad aprire gli interventi i candidati al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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