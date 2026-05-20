Oggi si festeggiano 120 anni di vita per due donne, entrambe cugine, ma non si terrà alcuna celebrazione. La loro storia, seppur condivisa dalla stessa data di nascita, si è sviluppata in modo molto diverso e le loro vite sono state separate da distanze e circostanze diverse. In tutto questo tempo, non ci sono state occasioni di incontri pubblici o eventi commemorativi legati a questa ricorrenza. La giornata si presenta quindi come un anniversario senza festeggiamenti ufficiali.

Un compleanno triste per le due cugine. Una data in comune anche se la storia è stata diametralmente opposta e in 120 anni ha tenuto lontane Spezia e Sarzanese. Seppur concedendo il brivido di qualche, indimenticabile, incontro ravvicinato. Ma nel 120° anniversario dalla fondazione ufficiale, Sarzanese nata a settembre 1906 e Spezia un mese dopo, c’è ben poco da festeggiare. Lo Spezia ripartirà dalla Serie C (dove è precipitata dopo 14 anni fra A e B) sperando di ricostruire mattone dopo mattone la rinascita, mentre dall’altra sponda del fiume Magra la storia non esiste più dalla metà degli anni 2000. Ci ha provato la società Tarros a mantenere accesa la passione calcistica cittadina mantenendo i colori rossoneri e aggiungendo alla denominazione il nome Sarzanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Compleanno amaro per le due ’cugine’ 120 anni senza festa

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