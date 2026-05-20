Compleanno amaro per le due ’cugine’ 120 anni senza festa
Oggi si festeggiano 120 anni di vita per due donne, entrambe cugine, ma non si terrà alcuna celebrazione. La loro storia, seppur condivisa dalla stessa data di nascita, si è sviluppata in modo molto diverso e le loro vite sono state separate da distanze e circostanze diverse. In tutto questo tempo, non ci sono state occasioni di incontri pubblici o eventi commemorativi legati a questa ricorrenza. La giornata si presenta quindi come un anniversario senza festeggiamenti ufficiali.
Un compleanno triste per le due cugine. Una data in comune anche se la storia è stata diametralmente opposta e in 120 anni ha tenuto lontane Spezia e Sarzanese. Seppur concedendo il brivido di qualche, indimenticabile, incontro ravvicinato. Ma nel 120° anniversario dalla fondazione ufficiale, Sarzanese nata a settembre 1906 e Spezia un mese dopo, c’è ben poco da festeggiare. Lo Spezia ripartirà dalla Serie C (dove è precipitata dopo 14 anni fra A e B) sperando di ricostruire mattone dopo mattone la rinascita, mentre dall’altra sponda del fiume Magra la storia non esiste più dalla metà degli anni 2000. Ci ha provato la società Tarros a mantenere accesa la passione calcistica cittadina mantenendo i colori rossoneri e aggiungendo alla denominazione il nome Sarzanese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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