Compagnie emergenti per il pubblico giovane cercasi

È stata annunciata l'apertura delle iscrizioni per la quinta edizione di un evento dedicato alle compagnie teatrali emergenti che si rivolgono principalmente a un pubblico giovane. La manifestazione si svolgerà nella città di Arezzo e prevede una selezione di gruppi artistici provenienti da diverse regioni italiane. Le iscrizioni sono disponibili online e resteranno aperte fino alla fine di giugno. L’obiettivo è promuovere nuovi talenti nel settore teatrale, offrendo loro una piattaforma di visibilità e confronto.

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