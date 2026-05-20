Compagnie emergenti per il pubblico giovane cercasi

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata l'apertura delle iscrizioni per la quinta edizione di un evento dedicato alle compagnie teatrali emergenti che si rivolgono principalmente a un pubblico giovane. La manifestazione si svolgerà nella città di Arezzo e prevede una selezione di gruppi artistici provenienti da diverse regioni italiane. Le iscrizioni sono disponibili online e resteranno aperte fino alla fine di giugno. L’obiettivo è promuovere nuovi talenti nel settore teatrale, offrendo loro una piattaforma di visibilità e confronto.

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Arezzo, 20 maggio 2026 –  . Online la V edizione del bando BUGs - habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi, indetto da una rete di residenze su tutto il territorio nazionale per promuovere la creazione di nuove produzioni teatrali per la fascia d’età 0-14 anni.  Un network composto da operatori teatrali di tutta Italia per lavorare insieme e dare spazio e supporto alle compagnie emergenti impegnate nelle nuove creazioni per il pubblico più giovane: questo e altro è BUGs - habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi, il progetto che dal 2020 sostiene il lavoro di artistie impegnatie a dare vita a nuovi spettacoli che raggiungano gli spettatori più piccoli, della fascia 0-14 anni (con un particolare riguardo al target 0-6 anni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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