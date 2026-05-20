Il futuro di Comolli nel ruolo attuale appare sempre più incerto, con fonti che riferiscono di tensioni crescenti all’interno del gruppo dirigente. Le divergenze tra il manager e l’allenatore si sono intensificate, portando a richieste di maggiore autonomia tecnica da parte del tecnico. La situazione ha portato a una deteriorata convivenza tra i due, mentre il presidente ha deciso di intervenire rapidamente. In questo scenario, si attende una decisione definitiva che potrebbe comportare il cambio di gestione.

di Luca Fioretti Comolli a rischio, il manager verso l’addio dopo le continue frizioni interne e le richieste di maggiore autonomia tecnica da parte di Spalletti. La profonda rivoluzione in casa Juventus potrebbe allargarsi clamorosamente anche ai massimi vertici societari. Secondo quanto riportato dalle colonne di Tuttosport, il futuro dell’amministratore delegato Comolli è sempre più in bilico. Il manager, sbarcato in Italia dalla Francia con aspettative molto elevate, non è mai riuscito a integrarsi pienamente nel complesso mondo della Vecchia Signora. Gli viene imputata una totale mancanza dell’adeguata empatia e della sufficiente autorevolezza, doti che sono assolutamente imprescindibili per guidare una realtà aziendale così esigente e ricca di pressioni quotidiane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli sempre più a rischio: minata anche la convivenza con Spalletti, Elkann chiamato a decidere in fretta: le ultime

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