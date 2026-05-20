L’amministratore delegato ha avuto un confronto diretto con la squadra nei giorni scorsi, esprimendo un giudizio severo sui risultati recenti. Durante l’incontro, ha dichiarato che non vale la pena perdere tempo con molte parole, poiché i risultati sono quelli che sono. Le sue affermazioni sono state decise e senza mezzi termini, evidenziando una critica forte nei confronti delle prestazioni della squadra. Nessuna spiegazione o motivazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

di Francesco Spagnolo Comolli ha avuto un duro confronto con la squadra nei giorni scorsi. L’ad si è scagliato contro la squadra in modo sicuramente pungente. Il campionato è ormai al suo ultimo atto e per la Champions ci vorrebbe una sorta di miracolo. La situazione in classifica è assolutamente complicata e il quarto posto non dipenderà solo dalla squadra di Spalletti. Anzi, una vittoria della Juventus contro il Torino potrebbe non bastare. Nel frattempo, l’ambiente interno è tutt’altro che sereno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giorni scorsi si sono aperti con un summit decisamente teso tra i vertici societari e il gruppo squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli duro con la squadra: «Inutile sprecare tante parole. Se i risultati sono questi, non ho altro da dirvi»

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