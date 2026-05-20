Como incidente tra moto e camion dei rifiuti sulla Napoleona | gravissimo il centauro
Nella notte tra il 19 e il 20 maggio a Como, si è verificato un incidente tra una moto e un camion dei rifiuti lungo via Napoleona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il centauro, un uomo di 64 anni, in condizioni molto serie all’ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e sta effettuando i rilievi necessari per chiarire le cause dello scontro.
Como, 20 maggio 2026 – Trasporto in ospedale in condizioni gravissime, per un motociclista di 64 anni, che questa notte alla 1.30 si è scontrato con un camion. L'incidente è avvenuto sulla Napoleona a Como, in direzione centro città all'altezza della pensilina del bus davanti all'ex Sant'Anna, dove l'uomo alla guida di una moto di grossa cilindrata, sarebbe stato urtato da un c amion della raccolta rifiuti. Il motociclista è finito a terra, fin da subito in condizioni critiche. Soccorso dal 118, che ha fatto intervenire l 'elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il r ecupero del mezzo e per la pulizia della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Hija del chofer del camión que motoristas le dieron fin rompe el silencio
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