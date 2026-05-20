Como incidente tra moto e camion dei rifiuti sulla Napoleona | gravissimo il centauro

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio a Como, si è verificato un incidente tra una moto e un camion dei rifiuti lungo via Napoleona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il centauro, un uomo di 64 anni, in condizioni molto serie all’ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e sta effettuando i rilievi necessari per chiarire le cause dello scontro.

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