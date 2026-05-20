Una riproduzione dell’aula scolastica di un tempo è stata premiata durante un evento dedicato alla storia della scuola. Il plastico mostra un banco vuoto, segno di un bambino assente, e sulla finestra si distingue una torre visibile dall’interno dell’aula. La scena rappresenta in modo dettagliato l’ambiente scolastico di una volta, con elementi che richiamano un passato non troppo lontano. La mostra ha coinvolto i bambini, che hanno contribuito alla realizzazione del modello.

"In questa ricostruzione dell’aula scolastica di una volta un banco è vuoto perché il bambino era assente, mentre dalla finestra si vede la torre di Bazzano. E sulla cattedra con il registro c’è il mappamondo, mentre la maestra vibra la ’bacchetta’, il terrore dei bambini". Linda Cavallaro, direttrice della Fondazione Pellicano che a Bazzano-Valsamoggia gestisce l’omonima casa di cura per anziani, illustra così il risultato del lavoro che ha vinto il concorso ’La casa dei nonni’. Realizzata dai bambini della 3ªA della scuola primaria Zanetti di Bazzano con il titolo ’Com’era la scuola quando eravamo bambini’, questa ricostruzione totalmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Com’era la scuola dei nonni". Premiato il plastico dei bimbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La mamma di UNA MIA FAN mi ha CACCIATO DI CASA! (Sorpresa finita malissimo)

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, la svolta del padre dei bimbi: “Scuola, casa e visite pediatriche”Ci sarebbe stato un momento, giovedì mattina, in cui qualcosa potrebbe essere cambiato nella lunga e complicata storia della famiglia che per mesi ha...

Bimbi scalzi e bendati per provare la rotta balcanica dei migranti, polemica sulla scuola in visita a TriesteÈ nata una polemica dopo la partecipazione di alcuni alunni di una scuola primaria di Marostica a iniziative di solidarietà dedicate ai migranti...

Odai Shanah, 9 anni, era tra le decine di bambini costretti a nascondersi nelle aule della scuola all'interno del centro islamico di San Diego dove è scoppiata la sparatoria che ha ucciso cinque persone. A perdere la vita sono una guardia di sicurezza del centr x.com

Quindicenne ucciso a Napoli, un docente: La scuola dove era iscritto smembrata per risparmiareLa morte di Emanuele Tufano ha riaperto il dibattito sulla dispersione scolastica. C’è la consueta fretta di affibbiare delle responsabilità e la scuola appare il capro espiatorio ideale. Emanuele era ... napoli.repubblica.it

Bologna com’era: Adolfo Merlani e la scuola di Monte DonatoL'ex scuola elementare Merlani a Monte Donato, ora centro per minori extracomunitari, porta il nome di Adolfo Merlani, laureato in matematica e figura di spicco cattolica conservatrice a Bologna. ilrestodelcarlino.it