Com’era la scuola dei nonni Premiato il plastico dei bimbi

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una riproduzione dell’aula scolastica di un tempo è stata premiata durante un evento dedicato alla storia della scuola. Il plastico mostra un banco vuoto, segno di un bambino assente, e sulla finestra si distingue una torre visibile dall’interno dell’aula. La scena rappresenta in modo dettagliato l’ambiente scolastico di una volta, con elementi che richiamano un passato non troppo lontano. La mostra ha coinvolto i bambini, che hanno contribuito alla realizzazione del modello.

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"In questa ricostruzione dell’aula scolastica di una volta un banco è vuoto perché il bambino era assente, mentre dalla finestra si vede la torre di Bazzano. E sulla cattedra con il registro c’è il mappamondo, mentre la maestra vibra la ’bacchetta’, il terrore dei bambini". Linda Cavallaro, direttrice della Fondazione Pellicano che a Bazzano-Valsamoggia gestisce l’omonima casa di cura per anziani, illustra così il risultato del lavoro che ha vinto il concorso ’La casa dei nonni’. Realizzata dai bambini della 3ªA della scuola primaria Zanetti di Bazzano con il titolo ’Com’era la scuola quando eravamo bambini’, questa ricostruzione totalmente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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