Come sta il bambino caduto nella fossa biologica nel giorno della sua comunione

Il bambino di 10 anni che domenica 17 maggio è caduto in una fossa biologica vicino a un agriturismo ad Ariccia rimane sotto osservazione medica. L’incidente si è verificato durante la sua comunione, e al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. I medici continuano a monitorarlo per eventuali complicazioni, mentre le autorità competenti stanno svolgendo le verifiche necessarie sull’accaduto. La famiglia si trova ancora sotto shock per quanto accaduto.

Continua a rimanere in osservazione il bambino romano di 10 anni che domenica 17 maggio è caduto in una fossa biologica nei pressi di un agriturismo ad Ariccia. Sono stati momenti di paura per il piccolo che, proprio quel giorno, stava festeggiando la sua prima comunione.Il racconto dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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