Come si vota alle elezioni comunali 2026 | il vademecum per non farsi annullare la scheda

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 19 maggio 2026 si terranno le elezioni comunali in Italia, coinvolgendo 20 capoluoghi di provincia e altri 792 comuni. Le modalità di voto prevedono l’utilizzo di schede cartacee, con procedure stabilite per garantire la validità delle preferenze e delle candidature. I cittadini chiamati alle urne dovranno recarsi nei seggi, presentando un documento di identità, e rispettare le regole previste per evitare che la scheda venga annullata. I dettagli sulle operazioni di voto sono disponibili nelle linee guida ufficiali.

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Roma, 19 maggio 2026 – Quest’anno i residenti di 20 capoluoghi di provincia e di altri 792 comuni saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco: le amministrative 2026 si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio (con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno) in tutte le regioni, ad eccezioni del Trentino-Alto Adige (dove si voterà il 17 maggio, con eventuali ballottaggi il 31), della Sardegna (7-8 giugno, con secondo turno il 21-22) e della Valle d’Aosta, dove le date devono ancora essere fissate. Quando si vota. Nelle regioni a statuto ordinario si potrà votare dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 di lunedì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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