Colosseo magenta campagna Eseo su patologie eosinofile

Il Colosseo di Roma si è illuminato di magenta in occasione della campagna ESEO Italia 2026, dedicata alla sensibilizzazione sulle patologie eosinofile. L’evento si svolge in diverse città italiane, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica e informare sui disturbi legati a questa categoria di cellule immunitarie. La campagna comprende iniziative di comunicazione e approfondimenti medici, con l’intento di coinvolgere la comunità e le istituzioni sanitarie. La scelta del colore magenta rappresenta il simbolo di questa iniziativa.

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L’iniziativa promossa da ESEO Italia (Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile), è replicata in tutte le Regioni d’Italia, con decine di luoghi simboli del Paese illuminate di magenta. L’obiettivo è promuovere una corretta educazione sanitaria attraverso attività e progetti mirati a garantire con la sensibilizzazione una riduzione del ritardo diagnostico per i pazienti con patologie gastrointestinali eosinofile, orientarli nei percorsi di cura, creare network con interlocutori nazionali ed internazionali che a vario titolo possono favorire azioni a sostegno dei pazienti, per migliorare la qualità delle cure, la salvaguardia dei diritti ed in generale la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Colosseo magenta, campagna Eseo su patologie eosinofile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campagna patologie eosinofile Eseo illumina il Paese di magentaRoma – Cinquanta monumenti in tutte le Regioni, insieme ad ospedali ed istituzioni come il Senato della Repubblica e la Regione Lazio, hanno aderito... Il Colosseo si illumina di magenta per le patologie gastrointestinali eosinofileIl Colosseo di Roma si è illuminato di magenta il 19 maggio per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa da Eseo Italia, l'associazione di... Il Colosseo si illumina di magenta per le patologie gastrointestinali eosinofileIl Colosseo si illumina di magenta per la campagna Eseo Italia sulle patologie eosinofile, con eventi e consulenze gratuite in tutta Italia ... romatoday.it Campagna per patologie eosinofile, Eseo Italia illumina Paese di magentaRoma, 19 mag. (askanews) – Cinquanta monumenti in tutte le Regioni, insieme ad ospedali ... msn.com