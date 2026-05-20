Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di quattro webinar dedicati a tecniche efficaci per comunicare con le famiglie durante i colloqui. L'iniziativa si rivolge a insegnanti e professionisti del settore che desiderano migliorare le proprie capacità di gestione di incontri complessi, considerando le dinamiche di ruolo, emozioni e aspettative che si presentano frequentemente. I posti disponibili sono solo 50, e la partecipazione si basa su prenotazione.

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La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Behind the Curtain of Family Business: Trust, Conflict, and Legacy with Kim Siegers-Robinson