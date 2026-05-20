È stato annunciato lo stop al progetto di collegamento tra le aree sciistiche di Bormio e Valfurva, con i fondi già dirottati verso altri interventi. La decisione è stata comunicata senza indicazioni su eventuali sviluppi futuri, lasciando in sospeso le intenzioni di completare l’opera. La località di Valfurva ha confermato il proprio interesse a portare avanti il collegamento, ma ha sottolineato che per realizzarlo è necessaria una collaborazione tra tutti gli enti coinvolti.

Valfurva (Sondrio) – La Valfurva non intende assolutamente rinunciare al collegamento tra la skiarea furvasca e quella di Bormio, ma per poter portare a termine il progetto ci vuole una convergenza di intenti da parte di tutti i soggetti interessati. A dirlo, senza indugi, è il sindaco di Valfurva Luca Bellotti che, interpellato da noi, risponde così alle voci secondo le quali Valfurva si era “sfilata” dallo studio riguardante il collegamento tra le due skiaree. Un’opera che è sul piatto da almeno 30 anni, ma che richiede attente valutazioni e, soprattutto, il via libera da parte di enti e istituzioni. “Da parte nostra non c’è nessuna volontà di rinunciare al progetto di unione delle due skiaree – dice Luca Bellotti -, spiace sia passato questo messaggio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Collegamento fra le skiaree di Bormio e Valfurva, arriva lo stop. Fondi dirottati su altri progetti

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