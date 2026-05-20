Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha deciso di rimanere in carica, rifiutando candidature politiche di rilievo. Recentemente, ha assunto un ruolo di leadership tra gli allevatori italiani, prendendo anche in gestione una stalla. La scelta di Prandini di dedicarsi interamente alla rappresentanza degli agricoltori è arrivata dopo aver rinunciato a incarichi politici che avrebbero potuto distogliere la sua attenzione dalla tutela del settore agricolo.

Pur di rimanere in Coldiretti, Ettore Prandini ha rinunciato a candidature politiche di peso e, nella guerra della Confederazione dei coltivatori diretti alla carne coltivata, al grido di “delinquente, buffone” si è reso anche protagonista dell’ aggressione verbale al deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova che manifestava in piazza Montecitorio contro il disegno di legge che vietava produzione e commercializzazione di carne coltivata. Accadeva nel 2023 proprio fuori dal Parlamento, davanti a politici, manifestanti e cronisti, che hanno raccontato di come si sia sfiorata la rissa. Tutto per la causa, il settore zootecnico e gli allevamenti italiani, ritenuti da Prandini “un modello di sostenibilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Coldiretti, dopo la terra il presidente Prandini si prende anche la stalla. E guiderà gli allevatori italiani

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