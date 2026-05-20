Colazioni in pedalò yoga all’alba e beach volley | ecco l’estate tra i 50 mila ombrelloni della spiaggia

Con l’arrivo del bel tempo, la stagione balneare 2026 è iniziata ufficialmente sabato 16 maggio e si concluderà domenica 20 settembre. Sulla spiaggia si sono moltiplicate le attività in programma, tra cui colazioni in pedalò, sessioni di yoga all’alba e partite di beach volley. La zona, che conta circa 50 mila ombrelloni, si prepara a ospitare turisti e residenti durante i mesi estivi con un calendario ricco di iniziative e servizi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui