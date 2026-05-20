Coach Milli lascia il Sistema Basket | si chiude un ciclo durato quattro stagioni
Dopo quattro stagioni, il coach Milli ha lasciato il Sistema Basket. La società ha pubblicato una nota in cui ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto nel corso di questo periodo. La decisione segna la fine di un ciclo per il team, che ora si prepara a nuove sfide. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della separazione o sui piani futuri, ma l’addio del coach rappresenta un momento di cambiamento per la squadra.
Dopo quattro stagioni si conclude l’avventura di Massimiliano Milli con il Sistema Basket. L'annuncio arriva tramite una nota della società che ci ha tenuto a ringraziare il coach “per il percorso condiviso insieme”.Dopo 150 partite alla guida della formazione biancorossa, si conclude quindi un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Fine della storia fra la New Basket e Bucchi: il coach si accasa a ScafatiGià dopo l'eliminazione dai playoff per l'A1, aveva annunciato che la sua avventura con la New Basket si sarebbe interrotta lì.