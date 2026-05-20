Coach Milli lascia il Sistema Basket | si chiude un ciclo durato quattro stagioni

Dopo quattro stagioni, il coach Milli ha lasciato il Sistema Basket. La società ha pubblicato una nota in cui ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto nel corso di questo periodo. La decisione segna la fine di un ciclo per il team, che ora si prepara a nuove sfide. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della separazione o sui piani futuri, ma l’addio del coach rappresenta un momento di cambiamento per la squadra.

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