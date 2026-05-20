Clima addio al modello RCP 8.5 | svanisce lo scenario apocalittico
Gli scienziati delle Nazioni Unite hanno annunciato che lo scenario RCP 8.5, considerato un possibile scenario apocalittico in campo climatico, non è più ritenuto plausibile. Questa decisione deriva dall'analisi delle tecnologie attualmente disponibili, che hanno ridotto le emissioni di gas serra e modificato le previsioni di crescita futura. In passato, il modello prevedeva un aumento delle temperature molto elevato, ma le nuove stime indicano che tali livelli sono ormai irraggiungibili con le tecnologie e le politiche attuate finora.
? Domande chiave Perché gli scienziati dell'ONU hanno dichiarato impossibile lo scenario peggiore?. Quali tecnologie hanno reso irrealizzabile il vecchio modello di emissioni?. Come reagiscono gli esperti alla posizione politica di Donald Trump?. Quanto sarà l'aumento della temperatura globale secondo i nuovi dati?.? In Breve Riscaldamento attuale di 1,3°C con proiezione di 3°C entro il 2100.. Detlef van Vuuren chiarisce che RCP 8.5 era una simulazione esplorativa.. Donald Trump lega la decisione alle linee programmatiche del maggio 2025.. Bill Hare sottolinea l'impatto dei nuovi modelli sui flussi di investimento.. L’IPCC delle Nazioni Unite ritira ufficialmente lo scenario RCP 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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