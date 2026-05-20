Clima addio al modello RCP 8.5 | svanisce lo scenario apocalittico

Gli scienziati delle Nazioni Unite hanno annunciato che lo scenario RCP 8.5, considerato un possibile scenario apocalittico in campo climatico, non è più ritenuto plausibile. Questa decisione deriva dall'analisi delle tecnologie attualmente disponibili, che hanno ridotto le emissioni di gas serra e modificato le previsioni di crescita futura. In passato, il modello prevedeva un aumento delle temperature molto elevato, ma le nuove stime indicano che tali livelli sono ormai irraggiungibili con le tecnologie e le politiche attuate finora.

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