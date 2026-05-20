Claus e Hula i cani sulle tracce di Pamela tra boschi stalle e arnie Ricerche avanti Dolci | Non ho paura

Claus e Hula, i cani addestrati per le ricerche, continuano a seguire le tracce di Pamela tra boschi, stalle e arnie nella zona di Sant’Omobono Terme. Le operazioni di ricerca sono durate più di sei ore, con i carabinieri che hanno perlustrato attentamente diversi terreni e aree verdi. Dolci, uno dei coinvolti nelle indagini, ha dichiarato di non avere paura, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività sul campo per trovare eventuali indizi.

Sant’Omobono Terme. Per oltre sei ore i carabinieri hanno setacciato boschi e terreni, spostato pietre e mattoni, ispezionato una vecchia fossa biologica, perlustrato una stalla, controllato perfino le arnie delle api con l’ausilio di un apicoltore e rivoltato il compost del giardino alla ricerca di qualsiasi traccia utile alle indagini. Martedì mattina, 19 maggio, le proprietà riconducibili a Francesco Dolci, sulle colline di Sant’Omobono Terme, sono diventate il fulcro delle ricerche legate al caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, secondo gli investigatori avvenuta tra il 27 ottobre e il 2 novembre scorso. Dalla bara della... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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