Clan Moccia il gruppo dei Panzarottari aveva anche un fucile da cecchino | Fammi una foto la metto su TikTok

Un gruppo criminale noto come Clan Moccia, composto dai cosiddetti “Panzarottari”, possedeva un fucile da cecchino in grado di colpire a una distanza di un chilometro e mezzo. Durante un'operazione delle forze dell'ordine, è stata sequestrata l'arma, che era stata utilizzata anche per scattare una foto con l’intento di condividerla sui social network. La presenza del fucile e il gesto di immortalarsi con l’arma sono stati documentati nelle indagini in corso.

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Un potente fucile da cecchino capace di colpire un obiettivo fino a un chilometro e mezzo di distanza e l’idea di immortalarsi con l’arma per pubblicare la foto su TikTok. Emergono dettagli inquietanti dall’ordinanza che ha portato all’esecuzione di 26 misure cautelari nei confronti di presunti affiliati al clan Moccia di Afragola. Secondo gli investigatori, il gruppo dei cosiddetti “Panzarottari”, ritenuto articolazione del clan camorristico, sarebbe riuscito a entrare in possesso di un fucile di precisione BCM Europearms modello 308 Match, acquistato insieme a una pistola per una cifra complessiva di circa 5mila euro. Al vertice del gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, ci sarebbe Raffaele Nobile che, nonostante la detenzione, sarebbe riuscito a impartire ordini all’esterno tramite la compagna, Francesca Cerbone. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Clan Moccia, il gruppo dei “Panzarottari” aveva anche un fucile da cecchino: “Fammi una foto, la metto su TikTok” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, estorsioni a imprenditori e commercianti: il video degli spari sulla serranda di un negozio Sullo stesso argomento Il figlio del boss dei “Panzarottari” compra il fucile da cecchino: “Fammi la foto, va su TikTok”Nell'ordinanza contro il gruppo Nobile, articolazione dei Moccia di Afragola, anche la ricostruzione dell'acquisto di un fucile di precisione con... Ordini dal carcere ad Afragola: 26 arrestati tra i Panzarottari, articolazione del clan MocciaCarabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito l'ordinanza della DDA di Napoli: estorsioni, droga e cellulari di... Clan Moccia, azzerato il gruppo dei panzarottari: 26 arresti.Alla fine il cerchio si è finito di chiudere per l’ennesima galassia del clan Moccia di Afragola: la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli spedisce in carcere quello che restava dei Nobile, ovver ... laprovinciaonline.info Camorra, 23 arresti contro il clan MocciaVentisei misure cautelari contro il clan Moccia di Afragola. I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napol ... corrieredellacalabria.it