Civitavecchia stop ad alcol e vendita da asporto in centro e sul lungomare

A Civitavecchia è stato deciso di interrompere la vendita e il consumo di alcolici da asporto nel centro e sul lungomare. La misura è stata adottata il 20 maggio 2026, con l’obiettivo di regolamentare l’uso di bevande alcoliche nelle zone più frequentate della città. La decisione riguarda specifiche aree pubbliche e mira a ridurre eventuali disordini legati al consumo di alcol in spazi pubblici. La limitazione si applica sia ai negozi che ai punti vendita temporanei presenti nella zona.

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Civitavecchia, 20 maggio 2026 – Stretta sul consumo e sulla vendita di alcol in alcune aree di Civitavecchia. Con l’ordinanza sindacale n. 224 del 19 maggio 2026, il Comune ha disposto nuove limitazioni per contrastare episodi di degrado urbano, tensioni territoriali e situazioni legate all’abuso di bevande alcoliche. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° giugno al 31 ottobre 2026. L’ordinanza prevede, nelle aree pubbliche o assoggettate a uso pubblico individuate dal Comune, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle 21:00 alle 7:00 del giorno successivo. Vietata anche la detenzione finalizzata al consumo immediato sul posto, quando si tratta di contenitori privi della chiusura originaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manifesta ubriachezza, vendita abusiva di alcol e pipì sul muro della scuola: controlli 'a raffica' in centroDai controlli emerge una lunga serie di denunce e sanzioni per proteggere il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini nei punti più sensibili della... Civitavecchia, rogo sul lungomare: l’autoscala salva il palazzo? Cosa sapere Incendio in un appartamento sul lungomare Thaon de Revel a Civitavecchia alle ore 17. Civitavecchia, stop ad alcol e vendita da asporto in centro e sul lungomareCivitavecchia, 20 maggio 2026 – Stretta sul consumo e sulla vendita di alcol in alcune aree di Civitavecchia. Con l’ordinanza sindacale n. 224 del 19 maggio 2026, il Comune ha disposto nuove limitazio ... ilfaroonline.it